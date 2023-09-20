Нападение на урбаниста в центре Днепра: появилось видео от одного из хулиганов

В воскресенье, 17 сентября двое молодых людей напали на активиста и урбаниста Руслана Ширинова в центре Днепра. Мужчины попросили закурить, а когда услышали отказ – догнали днепрянина и ударили по голове.
С Русланом все хорошо, он смог отбиться от хулиганов.
Сегодня, 20 сентября, после огласки в сети, один из нападавших извинился перед мужчиной. Он самостоятельно написал потерпевшему. После разговора хулиган извинился и пообещал так больше не делать. Его товарищ на связь не выходит.
Руслан Ширинов сообщил, что на этом инцидент завершен.
Илья (юноша в белом) сам мне написал. Мы поговорили, он извинился и пообещал, что это было впервые и в последний раз. Его товарищ Денис на связь не выходит. Наверное, боится. Так же боялся первым ударить, потому напал на меня сзади. На этом инцидент завершен. Надеюсь, ребята действительно осознали недопустимость своего поведения. Пусть и другие на их примере это поймут, – написал активист в своем телеграм-канале.
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