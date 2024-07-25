Нанесли государству ущерб на 850 тыс. грн: в Днепре разоблачили чиновника с сообщниками

В Днепре подозревают чиновника Днепровской КЭУ и двух его сообщников, нанесших ущерб государству почти на 850 тыс. грн.

Преступную группу организовал 41-летний житель Днепра. В ее состав он также привлек знакомого предпринимателя и должностного лица Днепровской КЭУ. Они прикрывались помощью на ВСУ, чем нанесли ущерб государству почти на 850 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

“Физический предприниматель подготовил письма предложения о намерении реализации дров топливных и отправил в Днепровскую КЭУ для рассмотрения и заключения договоров. В свою очередь должностные лица КЭУ, являясь уполномоченным лицом за организацию и проведение процедур закупки топлива, обеспечили рассмотрение данных предложений и обеспечили принятие решения в пользу указанного ФЛП. Таким образом, государству нанесен ущерб почти на 850 000 грн”, — говорится в сообщении.

Трое участников схемы уже задержаны. Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением действуя в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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