Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

Сожитель матери нанес мальчику несколько ударов в живот и по телу. От полученных травм ребенок скончался. 30 марта полицейские получили сообщение о смерти ребенка в одном из домов Новокодацкого района города Днепра. При осмотре на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения.

Сотрудники полиции выяснили, что к гибели ребенка причастен сожитель матери. Мужчину задержали и сообщили задержанному о подозрении. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.