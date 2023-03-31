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Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

Сегодня 20:30
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Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

Новости Днепра про Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

Сожитель матери нанес мальчику несколько ударов в живот и по телу. От полученных травм ребенок скончался. 30 марта полицейские получили сообщение о смерти ребенка в одном из домов Новокодацкого района города Днепра. При осмотре на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения.
 
Сотрудники полиции выяснили, что к гибели ребенка причастен сожитель матери. Мужчину задержали и сообщили задержанному о подозрении. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.

 

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