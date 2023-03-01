Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

На реке Боковенька в поселке Гужская Григоровка Криворожского района задержан мужчина, который нарушал правила рыболовства.

Мужчина совершал отлов рыбы из резиновой лодки. При этом он пользовался запретным орудием. У рыбака обнаружили 5 лесных сеток общим размером 348 метров.

Путем запретного рыболовства мужчина наловил 50 кг рыбы. С отлова:

74 сплетни;

53 рака;

49 серебристых карасей;

38 плоскирок;

18 окуней;

13 лещей;

4 щуки.

Нанесенный окружающей среде ущерб рыбнадзор Днепропетровщины оценил в 521 306 гривен.

На нарушителя был оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Лодка, сетки и рыба – изъята.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции.

Готовится открытие уголовного производства по ст. 249 УК – незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Управление Госрыбагентства в Днепропетровской области призывает сообщать о нарушителях по телефону «горячей линии»: (096) 400-02-50.

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