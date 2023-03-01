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  • Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

Сегодня 06:45
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На реке Боковенька в поселке Гужская Григоровка Криворожского района задержан мужчина, который нарушал правила рыболовства.

Новости Днепра про Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

Мужчина совершал отлов рыбы из резиновой лодки. При этом он пользовался запретным орудием. У рыбака обнаружили 5 лесных сеток общим размером 348 метров.

Путем запретного рыболовства мужчина наловил 50 кг рыбы. С отлова:

  • 74 сплетни;
  • 53 рака;
  • 49 серебристых карасей;
  • 38 плоскирок;
  • 18 окуней;
  • 13 лещей;
  • 4 щуки.

Нанесенный окружающей среде ущерб рыбнадзор Днепропетровщины оценил в 521 306 гривен.

На нарушителя был оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Лодка, сетки и рыба – изъята.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции.
Готовится открытие уголовного производства по ст. 249 УК – незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Управление Госрыбагентства в Днепропетровской области призывает сообщать о нарушителях по телефону «горячей линии»: (096) 400-02-50.

Новости Днепра про Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

Новости Днепра про Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

Читайте также:

Новости Днепра про Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьераУкраїнська Новости Днепра про Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьераРусский

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