Наловил почти на 300 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали браконьера

Около 5 часов утра 14 ноября, находясь на дежурстве по Днепру у Заводской набережной, водный патруль заметил резиновую лодку с мужчиной. Он доставал из воды сеть с рыбой.

У мужчины не было никаких разрешений на рыбалку сетями. Он был задержан, и на место происшествия были вызваны рыбный инспектор и следственная группа.

В результате осмотра улова рыбный инспектор насчитал более 140 лящей, почти 2 десятка карасей, 6 плитки, 3 толстолобика, 2 судака, а также одну щуку, окуня и карпа. Ущерб, нанесенный окружающей среде, сотрудники правоохранительных органов оценили более чем в 280 тысяч гривен.

У мужчины изъяли орудия лова. Теперь за незаконный промысел ему грозит уголовная ответственность по статье 249 УК РФ.

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