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Налоговая в смартфоне: в Украине хотят провести новую реформу

Сегодня 12:46
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В ближайшее время в Украине будет возможно не посещать налоговую для сдачи отчетности, подачи различных заявлений, а сделать это все онлайн, при помощи смартфона.

Новости Днепра про Налоговая в смартфоне: в Украине хотят провести новую реформу

 В Украине планируют запустить «Налоговую в смартфоне». Ее концепт уже опубликовал на своей странице глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев. Планируется, что уже в этом году все процедуры переведут в электронную форму. Это поможет уменьшить длительность проверок возмещение НДС, обработки отчетности, помимо этого уменьшатся траты на содержание Государственной налоговой.

Планируется, что в 2023 году будет создан своего рода онлайн-университет для обучения плательщиков налогов. Закончить его можно будет за две недели. Работников налоговой также будут обучать диджитализации и разработают программы для повышения их квалификации.

Количество функций, доступных е-кабинете налогоплательщика расширят, интегрируют со всеми гостреестрами и введут возможность подачи заявления об отсрочке налогового долга. Гражданам также будет доступна автоматическое предзаполнение деклараций об имущественном состоянии и доходах физлиц, деклараций для ФЛП.

Планируется внедрить услугу «Smart ФОП» – формат упрощенной системы налогообложения, когда предприниматель после регистрации через «Дію» (3 группа, без работников, неплательщик НДС) в дальнейшем только работает и развивает бизнес, а банк удерживает за него налоги.

Налогоплательщики смогут воспользоваться услугой Е-аудит, когда перед подачей декларации ее можно будет проверить и устранить неточности.

Планируется развиваться систему обмена данными РРО и таким образом создать механизм контроля за оборотом товаров и объемами доходов. А также хотят внедрить Е-акциз – систему контроля за оборотом алкогольных напитков, благодаря ей через «Дію» можно будет проверить уплачены ли налоги за товар или нет.

Когда это будет осуществлено и как именно будет работать – покажет время. Посмотреть более детально, как хотят обновить налоговую в Украине можно тут.

 

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