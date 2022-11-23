Накрыли из «Градов» и тяжелой артиллерии: какая ситуация на Днепропетровщине

Об этом в ходе ежедневного отчета рассказал глава ДнепроОВА Валентин Резниченко.
Под вражеский огонь попали Покровская и Марганецкая общины. К счастью, люди не пострадали.
“По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов. Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.
В остальных районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно”, – сообщил Валентин Резниченко.
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Надежда Захарченко
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