Накрыли из «Градов» и тяжелой артиллерии: какая ситуация на Днепропетровщине

В остальных районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно”, – сообщил Валентин Резниченко.

“По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов. Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.

Под вражеский огонь попали Покровская и Марганецкая общины. К счастью, люди не пострадали.

Об этом в ходе ежедневного отчета рассказал глава ДнепроОВА Валентин Резниченко.

Ночь на 23 ноября оказалась очень беспокойной для жителей Никопольского района. Россияне накрыли из "Градов" и тяжелой артиллерии 2 общины.

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