Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что сегодня к своим родным возвращаются 75 Защитников и Защитниц, а также гражданские украинки.

Среди освобожденных защитников — 70 мужчин и пять женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Из плена освободили 37 представителей ВСУ, 21 нацгвардейца, семь пограничников, шесть терроборонцев, четыре гражданских украинки.

Вернуть на родную землю удалось 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять Защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях, — написали в публикации.

Известно, что на сегодняшний день освободить из плена удалось 3210 Защитников и Защитниц. В реализации 52-го обмена активно участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Несмотря на все сложности и противодействие государства-агрессора, Координационный штаб не перестает прилагать усилия, чтобы все наши люди как можно быстрее вернулись домой.

К тому же, сегодня в штабе сообщили о том, что в Украину смогли вернуть тела 212 павших Героев из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины. После идентификации тела будут переданы родным погибших для достойного захоронения.

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