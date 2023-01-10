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  • Наказание — от 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Наказание — от 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Сегодня 09:30
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В Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку, которая возвращалась домой.

Новости Днепра про Наказание - от 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Девочка возвращалась домой. Когда она вышла из автобуса, к ней подошел незнакомый мужчина и начал угрозами требовать ее вещи. Грабитель отобрал у подростка телефон, сумку с документами и скрылся.

На следующий день полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 54-летний житель Новомосковска, его ранее судили за ограбление. Вещи, которые он похитил, вернули девушке.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

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Новости Днепра про Наказание - от 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Наказание - от 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинкуРусский

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