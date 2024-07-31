Находится под угрозой исчезновения: в Днепре сняли яркое насекомое (ФОТО)

В Днепре встретили любопытное насекомое.

В Днепре заметили редкое насекомое, чей вид находится под небольшой угрозой исчезновения. Речь о бабке под названием красавица блестящая. Фотографией этого создания поделились в Facebook-сообществе «Насекомые Украины».

Насекомое имеет яркую окраску и завораживает своим необычным видом.

Самцов можно отличить по яркому сине-фиолетовому телу с металлическим блеском и большим вариабельным по размерам темно-синим пятном на каждом крыле. Самки – блестяще-зеленые с зелеными жилками на крыльях, из-за чего крылья кажутся зелеными.

Иногда встречаются андрохромные самки, с темно-синим пятном на крыльях и ложной птеростигмой.

Отличаются от подобного вида Calopteryx virgo окраской крыльев у самцов и самок, а также длиной и расположением ложной птеростигмы у самок.

Ареал распространения от Западной Европы до озера Байкал в России, встречаются также в Западной Азии и Северной Африке вблизи рек, озер и других водоемов.

Обитают в лесной местности, преимущественно у ручьев или рек с небольшим течением.

Вид достаточно уязвим и локально распространен, в Украине внесен в Красную книгу, как уязвим.

Напомним, на Днепропетровщине зафиксировали птицу, похожую на драгоценный камень.

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