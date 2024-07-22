Надел панаму и красные перчатки: в Украине разыскивают предполагаемого подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

В пресс-службе Национальной полиции Украины опубликовали фото молодого человека в возрасте примерно 20 лет и объявили о его розыске.
По словам правоохранителей, неизвестный может быть причастен к убийству общественного деятеля Ирины Фарион.
Приметы: возраст – около 20 лет; рост – 170-180 см; худощавого телосложения.
К моменту совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой – футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне; на голове – панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями; на ногах – белые высокие носки, кроссовки черво-черные с белой подошвой; на руках – красные перчатки.
Фото подозреваемого:
Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника – звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.
Правоохранители призывают не принимать никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.
Заметим, в эфире «Говорит Великий Львов» соседи погибшей рассказали, что за 2-3 недели перед убийством, с утра до вечера возле дома, где жила Фарион, сидел странно одевавшийся мужчина — несмотря на жару, он всегда был одет в длинную кофту, спортивные брюки, носки и кроссовки. Кроме этого, носил шляпу и темные очки. По словам соседа погибшей, неизвестный непрерывно наблюдал за подъездом, в котором она жила.
Напомним, в вечер пятницы 19 июля во Львове произошла стрельба. Вечером не было точной информации по пострадавшей от выстрела женщине, однако впоследствии подтвердилось — стреляли в Ирину Фарион. Пуля попала в ее висок.
Несмотря на старания врачей, Фарион спасти не удалось – она скончалась в больнице.
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