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Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

Сегодня 18:00
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Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".

Новости Днепра про Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

На самом деле название Клубничный более символично и Луна не будет розовой, однако спутник будет ярче обычного.

Первая полная Луна лета, или «Клубничная Луна», обычно восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии. В это время он будет очень низко над горизонтом.

«Клубничной» ее назвали индейцы Северной Америки, которые использовали название для обозначения сезона сбора клубники. В разных культурах июньское полнолуние имеет другие названия:

  • китайцы — Луна Лотоса;
  • кельты — Конская Луна;
  • окканы — Двойная Луна;
  • чероки — Луна Зеленой Кукурузы.

Но именно название «Клубничная Луна» стало особенно популярным на западе.

Когда взойдет Клубничная Луна

Клубничная Луна обычно приходится на июнь. В 2024 году ее можно будет наблюдать 21 июня. Луна достигнет фазы полной 22 июня в 04:08 по Киевскому времени.

Поскольку Луна находится напротив Солнца по отношению к Земле и отражает положение Солнца на небе, она имеет чрезвычайно яркий оттенок. Иногда Луна может приобретать легкий красный оттенок, но обычно название в таком случае более символично.

В Днепре обещают ясную погоду, и видимость на небе будет хорошей.

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