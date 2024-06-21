Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

На самом деле название Клубничный более символично и Луна не будет розовой, однако спутник будет ярче обычного.
Первая полная Луна лета, или «Клубничная Луна», обычно восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии. В это время он будет очень низко над горизонтом.
«Клубничной» ее назвали индейцы Северной Америки, которые использовали название для обозначения сезона сбора клубники. В разных культурах июньское полнолуние имеет другие названия:
Но именно название «Клубничная Луна» стало особенно популярным на западе.
Клубничная Луна обычно приходится на июнь. В 2024 году ее можно будет наблюдать 21 июня. Луна достигнет фазы полной 22 июня в 04:08 по Киевскому времени.
Поскольку Луна находится напротив Солнца по отношению к Земле и отражает положение Солнца на небе, она имеет чрезвычайно яркий оттенок. Иногда Луна может приобретать легкий красный оттенок, но обычно название в таком случае более символично.
В Днепре обещают ясную погоду, и видимость на небе будет хорошей.
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