Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

Сегодня 12:21
просмотров

В Украине конец февраля будет достаточно теплым.

Новости Днепра про Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

Известная синоптик Наталья Диденко рассказала, какая будет погода в первые дни весны.

По ее словам, зима закончится умеренной, спокойной погодой. Не будет синоптических форс-мажоров и в начале марта. Ночью будет подмораживать, но днем будет теплеть. Пока не предвидеться сильных осадков. Все благодаря антициклону Hazal, который навис над Европой и будет блокировать любые дожди и снег.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый. Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов, — отметила синоптикиня.

Что же касается Днепра, то в нашем городе запахнет весной. Ночью еще немного будет подмораживать до -2, но днем будет достаточно тепло — до +6. По данным синоптических сайтов, осадков в ближайшее время не ожидается.

Новости Днепра про Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

Читайте также:

Новости Днепра про Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале мартаУкраїнська Новости Днепра про Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале мартаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже
    Новости Днепра
    Сегодня 11:29
    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

    Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал…

    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали пернатого хищника.

    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку
    Новости Днепра
    Сегодня 10:27
    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку

    В Днепре на Писаржевского курсант задержал хулигана.

    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками

    В Ивано-Франковске канализацию забило сардельками.

    Последние новости

    Продали несуществующую мебель на 100 тысяч: на Днепропетровщине мошенники обманывали людей
    Продали несуществующую мебель на 100 тысяч: на Днепропетровщине мошенники обманывали людей

    На Днепропетровщине задержали мошенников, обманывающих людей.

    Сегодня 11:50
    0
    просмотров
    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже
    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

    Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал с балкона на 9 этаже.

    Сегодня 11:29
    2
    просмотров
    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)
    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали пернатого хищника.

    Сегодня 11:15
    просмотров
    В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн
    В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн

    В субботу, 25 февраля, на улице в городе Апостолово двое злоумышленников избили 57-летнего мужчину и забрали у него 140 тысяч гривен.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку
    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку

    В Днепре на Писаржевского курсант задержал хулигана.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками
    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками

    В Ивано-Франковске канализацию забило сардельками.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области горела многоэтажка: что известно о пострадавших
    В Днепропетровской области горела многоэтажка: что известно о пострадавших

    В многоэтажке в Марганце произошел пожар, в результате которого пострадали женщина и двое мужчин.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий
    Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

    Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Будут ли днепряне сегодня с водой, светом и теплом: официально
    Будут ли днепряне сегодня с водой, светом и теплом: официально

    Сегодня, 28 февраля, Днепр будет со светом. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня приближается к нулю.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 28 февраля: маршруты и график
    Как работает общественный транспорт Днепра 28 февраля: маршруты и график

    Во вторник, 28 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх