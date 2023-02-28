Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

Известная синоптик Наталья Диденко рассказала, какая будет погода в первые дни весны.
По ее словам, зима закончится умеренной, спокойной погодой. Не будет синоптических форс-мажоров и в начале марта. Ночью будет подмораживать, но днем будет теплеть. Пока не предвидеться сильных осадков. Все благодаря антициклону Hazal, который навис над Европой и будет блокировать любые дожди и снег.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый. Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов, — отметила синоптикиня.
Что же касается Днепра, то в нашем городе запахнет весной. Ночью еще немного будет подмораживать до -2, но днем будет достаточно тепло — до +6. По данным синоптических сайтов, осадков в ближайшее время не ожидается.
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