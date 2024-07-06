Над Днепропетровщиной защитники неба ночью уничтожили 4 «Шахеда»

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью защитники уничтожили над областью 4 шахеда. Спасибо за работу ПВК «Восток»! Вечером российская армия еще несколько раз атаковала Никополь. По городу била дронами-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки на райцентр повреждена инфраструктура, пятиэтажка, магазин и автомобиль.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что в Днепре в результате вражеских обстрелов 3 июля погиб профессор ДНУ.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители Кривого Рога разыскивают 15-летнюю Дарью Пискозубову.
СК Днепр-1 все ближе к тому, чтобы прекратить свое существование.
Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной…
Один из университетов Днепра снова вошел в рейтинг лучших вузов…
Правоохранители Кривого Рога разыскивают 15-летнюю Дарью Пискозубову.
СК Днепр-1 все ближе к тому, чтобы прекратить свое существование.
Хорошего дня, друзья!
Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной жары.
Один из университетов Днепра снова вошел в рейтинг лучших вузов Украины.
В Днепре снова будут отключать должников.
Аварийный вечер в Днепре.
Стало известно, каким будет график отключения света 6 июля.
Экстремально завершился отдых для шести жителей Днепра.
В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!