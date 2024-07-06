Над Днепропетровщиной защитники неба ночью уничтожили 4 «Шахеда»

Силы ПВО ночью уничтожили 4 шахеда над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники уничтожили над областью 4 шахеда. Спасибо за работу ПВК «Восток»! Вечером российская армия еще несколько раз атаковала Никополь. По городу била дронами-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки на райцентр повреждена инфраструктура, пятиэтажка, магазин и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в Днепре в результате вражеских обстрелов 3 июля погиб профессор ДНУ.

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