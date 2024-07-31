Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражеский беспилотник

Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний дрон.

В небе над Днепропетровщиной сегодня днем, 31 июля, сбили вражеский разведывательный дрон.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Минус» вражеский разведдрон в области! Его сбили наши защитники неба. Спасибо за точную работу!”, — написал Николай Лукашук.

Об успешной работе ПВО по враждебной цели сообщил и глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

“Наши уничтожили вражеский разведывательный дрон. Спасибо, защитники, за защиту Днепропетровщины 24/7! Лучшие”, — написал Сергей Лысак.

В 16:15 в Днепре было слышно еще один взрыв. В 16:26 голова ДнепрОВА сообщил, что сбили еще один дрон.

«В области снова работали защитники неба. И снова – на отлично! В регионе сбили еще один разведывательный БПЛА», — написав Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепропетровской области 31 июля прозвучит запланированный взрыв.

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