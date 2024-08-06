Над Днепропетровщиной сфотографировали редких черных аистов (ФОТО)

В Днепропетровской области заметили редких черных аистов.

Недалеко от села Радостного на Днепропетровщине заметили черных аистов.

Сегодня случайно увидела черных аистов! Очень удалось выйти во двор в нужный момент. Летали паром очень высоко. Недалеко от с. Радостное, Днепропетровская область, 05.08.2024, — сообщают в тематическом сообществе.

Аист черный – вид, занесенный в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Бонской конвенциями. Эти птицы тяжело приспосабливаются к хозяйственной деятельности человека, поэтому заметить их в селах или городах как их родственников почти невозможно.

Всего в Украине насчитывается всего 400-450 пар черных аистов.

Ученые говорят, что сокращение численности этих птиц в Украине связано с деградацией мест гнездования. Причиной этому антропогенная нагрузка, беспокойство, вызванное как населением, так и следствием военных действий.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: