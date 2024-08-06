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Над Днепропетровщиной сфотографировали редких черных аистов (ФОТО)

Сегодня 12:47
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В Днепропетровской области заметили редких черных аистов.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сфотографировали редких черных аистов (ФОТО)

Недалеко от села Радостного на Днепропетровщине заметили черных аистов.

Сегодня случайно увидела черных аистов! Очень удалось выйти во двор в нужный момент. Летали паром очень высоко. Недалеко от с. Радостное, Днепропетровская область, 05.08.2024, — сообщают в тематическом сообществе.

Аист черный – вид, занесенный в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Бонской конвенциями. Эти птицы тяжело приспосабливаются к хозяйственной деятельности человека, поэтому заметить их в селах или городах как их родственников почти невозможно.

Всего в Украине насчитывается всего 400-450 пар черных аистов.

Ученые говорят, что сокращение численности этих птиц в Украине связано с деградацией мест гнездования. Причиной этому антропогенная нагрузка, беспокойство, вызванное как населением, так и следствием военных действий.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сфотографировали редких черных аистов (ФОТО)

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сфотографировали редких черных аистов (ФОТО)

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