Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Напомним, что у пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице.

«Около 13:00 13 июня 2024 года подразделением Воздушное командование «Восток» в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА-разведчик противника, вероятно, «Орлан-10»», — отметили в сообщении.

В воздушном командовании «Схід» отметили, что над областью сбили БпЛА разведчик, вероятно типа «Орлан-10».

«Подразделение ПВК «Схід» сбил над областью разведывательный беспилотник. Спасибо, защитники!”, — написал Сергей Лысак.

Как сообщил председатель ДнепрОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной сбили разведывательный беспилотник.

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