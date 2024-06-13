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Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня 13:48
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Сегодня, 13 июня, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Как сообщил председатель ДнепрОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной сбили разведывательный беспилотник.

«Подразделение ПВК «Схід» сбил над областью разведывательный беспилотник. Спасибо, защитники!”, — написал Сергей Лысак.

В воздушном командовании «Схід» отметили, что над областью сбили БпЛА разведчик, вероятно типа «Орлан-10».

«Около 13:00 13 июня 2024 года подразделением Воздушное командование «Восток» в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА-разведчик противника, вероятно, «Орлан-10»», — отметили в сообщении.

Напомним, что у пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице.

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