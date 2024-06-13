Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Как сообщил председатель ДнепрОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной сбили разведывательный беспилотник.
«Подразделение ПВК «Схід» сбил над областью разведывательный беспилотник. Спасибо, защитники!”, — написал Сергей Лысак.
В воздушном командовании «Схід» отметили, что над областью сбили БпЛА разведчик, вероятно типа «Орлан-10».
«Около 13:00 13 июня 2024 года подразделением Воздушное командование «Восток» в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА-разведчик противника, вероятно, «Орлан-10»», — отметили в сообщении.
Напомним, что у пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице.
Читайте также:
Автор:
Уже завтра стартует чемпионат Европы-2024. Он будет проходить в 10…
В Днепре сузят тротуары на нескольких улицах в центре.
Полиция подозревает, что девочку могли убить знакомые ее матери.
В Днепре мужчина катался в транспорте с украденным удостоверением УБД.
Уже завтра стартует чемпионат Европы-2024. Он будет проходить в 10 городах Германии. Сборная Украины также будет участвовать в чемпионате. Группа, в которой будут выступать наши футболисты – это группа «Е».
В Днепре сузят тротуары на нескольких улицах в центре.
Полиция подозревает, что девочку могли убить знакомые ее матери.
В Днепре мужчина катался в транспорте с украденным удостоверением УБД.
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара 12 июня.
В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.
Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей Днепра она больше известна под названием: «Володарского». Это одна из самых старых улиц в городе. Первое ее название Степная.
В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.
Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.
Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!