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Над Днепропетровщиной ночью сбили вражеский беспилотник

Сегодня 09:00
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В небе над Днепропетровской областью ночью 30 мая сбили российский беспилотник.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Вероятнее всего, это был Шахед-136. Вражескую цель приземлили бойцы воздушного командования «Схід»». 

Обстрелов нашей области этой ночью не было, отметил Лысак. 

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