Над Днепропетровщиной ночью сбили вражеский беспилотник

Обстрелов нашей области этой ночью не было, отметил Лысак.

Вероятнее всего, это был Шахед-136. Вражескую цель приземлили бойцы воздушного командования «Схід»».

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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