Над Днепропетровщиной ночью сбили 2 шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью защитники неба сбили над областью 2 шахеда – в Днепровском и Синельниковском районах. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Под ударом – Никополь, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины, – говорится в сообщении главы ОВА.
Вражеский артобстрел оборвал жизнь 70-летнего мужчины в Красногригорьевской общине.
Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, админздание. Разрушен частный дом, еще 5 – изуродованы.
Также повреждены хозяйственные постройки. Последствия еще уточняются.
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