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  • Над Днепропетровщиной наши защитники сегодня сбили вражеский беспилотник-разведчик

Над Днепропетровщиной наши защитники сегодня сбили вражеский беспилотник-разведчик

Сегодня 14:31
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Спасибо нашим защитникам!
Новости Днепра про Над Днепропетровщиной наши защитники сегодня сбили вражеский беспилотник-разведчик

Фото иллюстративное.

Сегодня военные из воздушного командования «Схід» уничтожили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник-разведчик.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

Минус еще один вражеский БПЛА. Слава нашим защитникам, – написал он.

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