Над Днепропетровщиной наши защитники сегодня сбили вражеский беспилотник-разведчик

Сегодня военные из воздушного командования «Схід» уничтожили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник-разведчик.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
Минус еще один вражеский БПЛА. Слава нашим защитникам, – написал он.
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