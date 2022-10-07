Над Днепром заметили редкие перистые облака (ФОТО)

Об этом сообщает dnepr.info.
Метеорологи называют такие облака циррус, а вот «в народе» их прозвали перистыми.
Это одна из разновидностей облаков, которые образуются достаточно высоко, примерно на высоте 8-12 км. На этих уровнях температура достигает -40 градусов, поэтому масса воздуха с большим содержанием водяного пара вместо капель воды образует кристаллы льда. А благодаря сильному ветру, который двигает их, и появляются характерные клочки в небе.
По форме перистые облака напоминают перья, лучи или нити.
Обычно такие облака в небе предвещают хорошую, но немного прохладную погоду.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Победа появилось необычное граффити.
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