Над Днепром и областью ночью сбили «Шахеды»: официальный комментарий

В ночь на 7 декабря удалось сбить все вражеские «Шахеды», которые направили на Днепр и область.

Подробности сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Военные из воздушного командования «Восток» сбили восемь дронов-камикадзе. Предварительно, это были «Shahed-136».

Кроме запуска дронов, оккупанты семь раз ударили из «Ураганов» и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольского района – Марганецкой и Никопольской. К счастью, люди не пострадали.

В Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.

Также побиты снарядами несколько магазинов, офисные здания и колледж.

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