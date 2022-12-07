Над Днепром и областью ночью сбили «Шахеды»: официальный комментарий

Подробности сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Военные из воздушного командования «Восток» сбили восемь дронов-камикадзе. Предварительно, это были «Shahed-136».
Кроме запуска дронов, оккупанты семь раз ударили из «Ураганов» и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольского района – Марганецкой и Никопольской. К счастью, люди не пострадали.
В Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.
Также побиты снарядами несколько магазинов, офисные здания и колледж.
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