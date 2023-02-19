Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

Об этом сообщила медик Светлана Зайчикова.
12 февраля к медикам станции ЭМД в Павлограде обратились родители младенца, подавившегося конфетой. Фельдшеры скорой немедленно отправились по вызову. Приехав к маленькому пациенту, врачи увидели, что ребенок сильно посинел и слабо дышал.
Годовалый малыш подавился конфетой, поэтому медики применили прием Геймлиха, благодаря которому удалось удалить инородное тело с дыхательных путей. Маленький пациент был доставлен в одну из больниц Павлограда для дальнейшего наблюдения. Сейчас ребенку ничего не угрожает.
Отметим, что такие случаи не редкость, потому медики призывают родителей следить за своими маленькими детьми.
Для справки: метод Геймлиха — процедура первой помощи, которая используется при перекрытии верхних дыхательных путей посторонними предметами. Его открытие приписывают американскому врачу Генри Геймлиху. Такой приём можно часто увидеть в фильмах.
При выполнении этого приема спасатель стоит позади пострадавшего и своими руками давит на нижнюю часть диафрагмы. Таким образом, легкие сжимаются и давят на предмет, застрявший в трахее, чтобы вытолкнуть его наружу.
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