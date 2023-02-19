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Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

Сегодня 12:56
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В Павлограде ребенок чуть не умер из-за конфеты.

Новости Днепра про Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

Об этом сообщила медик Светлана Зайчикова.

12 февраля к медикам станции ЭМД в Павлограде обратились родители младенца, подавившегося конфетой. Фельдшеры скорой немедленно отправились по вызову. Приехав к маленькому пациенту, врачи увидели, что ребенок сильно посинел и слабо дышал.

Годовалый малыш подавился конфетой, поэтому медики применили прием Геймлиха, благодаря которому удалось удалить инородное тело с дыхательных путей. Маленький пациент был доставлен в одну из больниц Павлограда для дальнейшего наблюдения. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Отметим, что такие случаи не редкость, потому медики призывают родителей следить за своими маленькими детьми.

Новости Днепра про Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

Для справки: метод Геймлиха — процедура первой помощи, которая используется при перекрытии верхних дыхательных путей посторонними предметами. Его открытие приписывают американскому врачу Генри Геймлиху. Такой приём можно часто увидеть в фильмах.

При выполнении этого приема спасатель стоит позади пострадавшего и своими руками давит на нижнюю часть диафрагмы. Таким образом, легкие сжимаются и давят на предмет, застрявший в трахее, чтобы вытолкнуть его наружу.

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Новости Днепра про Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфетыУкраїнська Новости Днепра про Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфетыРусский

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