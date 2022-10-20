Набирайте все, что есть: в Днепре жителям одного из районов на два дня отключат воду

Об этом предупредили в КП Днепроводоканал.
Сообщается, что часть жителей района Днепра на два дня останется без воды. Это связано с работами по обеспечению стабильной работы в осенне-зимний период 2022-2023гг. на очистных сооружениях водоснабжения насосно-фильтровальной станции Нижнеднепровск-Узел.
С 8:00 25 октября до 19:00 26 октября будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей:
В период проведения работ коммунальщики рекомендуют создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных жилых массивов.
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