Набирайте воду и экономьте электроэнергию: официальный комментарий о ситуации в Днепре

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, некоторые районы Днепра, Синельниково и Васильковки остались без электричества. Одна из насосных станций «Днепроводоканала» была обесточена. На левом берегу города наблюдаются перебои с водой.
Все службы приступят к работе, как только опасность новых атак минует.
«Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Мы экономим электроэнергию везде, где это возможно. Сейчас это очень важно», написал Резниченко.
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