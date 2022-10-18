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Набирайте воду и экономьте электроэнергию: официальный комментарий о ситуации в Днепре

Сегодня 09:21
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Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Есть пожар и серьезные разрушения.

Новости Днепра про Набирайте воду и экономьте электроэнергию: официальный комментарий о ситуации в Днепре

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, некоторые районы Днепра, Синельниково и Васильковки остались без электричества. Одна из насосных станций «Днепроводоканала» была обесточена. На левом берегу города наблюдаются перебои с водой.

Все службы приступят к работе, как только опасность новых атак минует.

«Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Мы экономим электроэнергию везде, где это возможно. Сейчас это очень важно», написал Резниченко.

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Новости Днепра про Набирайте воду и экономьте электроэнергию: официальный комментарий о ситуации в ДнепреРусский

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