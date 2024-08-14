Набирайте ванны: в Днепре часть левого берега более двух суток останется без воды

В Днепре жители левого берега могут до субботы остаться без водоснабжения из-за ремонтных работ.

На Солнечной Набережной в ночь на 15 августа начинается масштабный ремонт водопровода. Сегодня вечером, 14 августа (где-то в девять, а где-то и в шесть) на левом берегу у многих может не быть воды (совсем или частично).

Жителей левого берега призывают сделать запасы воды, ведь работы продлятся до вечера 16 августа, то есть у многих вода появится утром (до 10:00 или позже) 17 августа.

Сообщается, что предоставить список всех адресов, по которым не будет полностью и частично, нет возможности.

Пожалуйста, ориентируйтесь на то, что было по Вашему адресу во время предыдущих масштабных работ.

Следовательно, водоснабжение будет ограничено по адресам:

— левый берег Днепра;

— Приднепровск;

— игрень;

— одинковка;

– Александровка.

Аварийно – восстановительные работы состоятся на водопроводах Д-1000 по адресу ул. Солнечная Набережная, 48 и др. проспект Слобожанский, 85-87 и включают устранение повреждений текущим ремонтом методом электрогазосварки.

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