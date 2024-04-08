Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

Без воды в сутки останется половина города.

КП «Днепрводоканал» анонсировало отключение воды на 9 апреля. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ водопровода Д=1200/1000мм. По улице Набережная Заводская, Сичеславская Набережная и Набережная Победы, с 00:30 9 апреля до 24:00 9 апреля не будет водоснабжения.

Временно без воды будут:

Новокодакский район – в пределах улиц:

Набережная Заводская;

Ударников;

Полонкова;

Квитки Основьяненко;

Чечеловский район – в пределах улиц:

Павлова;

Академика Белелюбского;

Пастера;

Набережная Заводская;

Старофабричная;

Иоанна Иезау.

Центральный район – в пределах улиц:

площадь Вокзальная;

проспект Дмитрия Яворницкого (парная сторона);

Половицкая,

Сичеславская Набережная;

Шевченковский район – в пределах улиц:

Юлиуша Словацкого;

проспект Дмитрия Яворницкого (парная сторона);

улица Коцюбинского

Сичеславская Набережная.

Соборный район, улицы:

Сичеславская Набережная;

Набережная Победы;

Литейная;

Владимира Вернадского;

Павла Ниринберга;

Поля;

Колодезная;

Каменная;

6 Стрелковой Дивизии;

ж/м Победа 1-3.

На указанных и прилегающих к ним улицах, в том числе ж/м Победа 4-6 и ж/м Западный, возможны перебои водоснабжения с понижением давления, а также пониженное давление на Левобережной части города.

Днепрводоканал рекомендует создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ, и извиняется за временные неудобства.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 10 апреля.

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