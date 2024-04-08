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Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

Сегодня 18:45
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Без воды в сутки останется половина города.

Новости Днепра про Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

КП «Днепрводоканал» анонсировало отключение воды на 9 апреля. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ водопровода Д=1200/1000мм. По улице Набережная Заводская, Сичеславская Набережная и Набережная Победы, с 00:30 9 апреля до 24:00 9 апреля не будет водоснабжения.

Временно без воды будут:

Новокодакский район – в пределах улиц:

  • Набережная Заводская;
  • Ударников;
  • Полонкова;
  • Квитки Основьяненко;

Чечеловский район – в пределах улиц:

  • Павлова;
  • Академика Белелюбского;
  • Пастера;
  • Набережная Заводская;
  • Старофабричная;
  • Иоанна Иезау.

Центральный район – в пределах улиц:

площадь Вокзальная;
проспект Дмитрия Яворницкого (парная сторона);
Половицкая,
Сичеславская Набережная;

Шевченковский район – в пределах улиц:

  • Юлиуша Словацкого;
  • проспект Дмитрия Яворницкого (парная сторона);
  • улица Коцюбинского
  • Сичеславская Набережная.

Соборный район, улицы:

  • Сичеславская Набережная;
  • Набережная Победы;
  • Литейная;
  • Владимира Вернадского;
  • Павла Ниринберга;
  • Поля;
  • Колодезная;
  • Каменная;
  • 6 Стрелковой Дивизии;
  • ж/м Победа 1-3.

На указанных и прилегающих к ним улицах, в том числе ж/м Победа 4-6 и ж/м Западный, возможны перебои водоснабжения с понижением давления, а также пониженное давление на Левобережной части города.

Днепрводоканал рекомендует создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ, и извиняется за временные неудобства.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 10 апреля.

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