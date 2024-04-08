Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

КП «Днепрводоканал» анонсировало отключение воды на 9 апреля. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ водопровода Д=1200/1000мм. По улице Набережная Заводская, Сичеславская Набережная и Набережная Победы, с 00:30 9 апреля до 24:00 9 апреля не будет водоснабжения.
Временно без воды будут:
площадь Вокзальная;
проспект Дмитрия Яворницкого (парная сторона);
Половицкая,
Сичеславская Набережная;
На указанных и прилегающих к ним улицах, в том числе ж/м Победа 4-6 и ж/м Западный, возможны перебои водоснабжения с понижением давления, а также пониженное давление на Левобережной части города.
Днепрводоканал рекомендует создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ, и извиняется за временные неудобства.
Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 10 апреля.
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