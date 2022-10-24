Набирайте ванну: жители одного из районов Днепра на два дня останутся без воды

Об этом предупредили в КП Днепроводоканал.
Часть жителей Самарского района Днепра на два дня останется без воды. Это связано с работами по обеспечению стабильной работы в осенне-зимний период 2022-2023гг. на очистных сооружениях водоснабжения насосно-фильтровальной станции Нижнеднепровск-Узел.
С 8:00 25 октября до 19:00 26 октября будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей:
Если вы проживаете по этим адресам, то следует сделать запас питьевой и технической воды.
Окончательно появится вода в 19.00 26 октября.
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