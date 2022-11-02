Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию

Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу на время тревоги, а посетители – перебираться в безопасные места. Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где можно не только заняться бегом, но и познакомится с единомышленниками и поклонниками этого вида спорта.

Набережная

Самое традиционное место для бегунов в Днепре. Их тут можно встретить регулярно, особенно утром, но бывают днем и даже вечером, независимо от того это левый или правый берег города. Наша набережная самая длинная в Европе, на большей ее части хорошее покрытие, а во время пробежки можно любоваться видом на город и реку.

Стадионы

Стадион «Славутич» самая доступная для бегунов тренировочная площадка. Сюда приходят не только любители, но и те, кто состоит в беговых клубах, так что хорошая компания обеспечена. Покрытие стадиона давно не менялось, но подходит для занятий спортом лучше, чем асфальт. Также тут недавно сделали освещение, но из-за экономии электричества на стадионе темно. Впрочем, как и на набережной. Поэтому, если решили заниматься бегом – начинайте делать это по утрам.

Также для любителей этого вида спорта доступны стадионы ДНУ им. О. Гончара и тот, что на территории бывшего транспортного университета. Но на этих стадионах вместо необходимого покрытия – асфальт.

В добавок тут гуляет большое количество мам с колясками и владельцев домашних животных с питомцами, любит проводит время и молодежь. Поэтому на пути возможны различные сюрпризы как минимум в виде мусора. По утрам нужно будет делить стадионы со студентами.

Стадион «Авангард» находится на жилмассиве Приднепровск. Попасть на него может каждый. Однако он находится в «изношенном» состоянии. На нем есть беговые дорожки, но нет покрытия.

Парки

Устроить хорошую пробежку можно в парке им. Глобы и на Монастырском острове в Днепре. В первом по утрам практически никого нет, но зато есть довольно ровный асфальт и турники, чтобы после бега можно было уделить внимание и другим мышцам. На втором по утрам можно встретить собачников и таких же любителей бега. Тут также ровный асфальт. Парк Шевченко подойдет не всем, поскольку «покрытия» в некоторых местах нет совсем.

Тренироваться можно и в парке «Зеленый Гай» — тут есть не только ровная прямая «траса», но и череда подъемов и спусков. В «Новокодацком» парке помимо обширной территории с зеленью найдутся турники для «разминки» и «заминки» после бега, а по утрам он практически пустой, так что никто не будет мешать бегуну.

Те, кто хотят побегать среди зелени и одновременно на пляже – могут отправится на Косу на жилмассиве Победа. А для любителей преодолевать подъемы и спуски идеально подойдет Тоннельная балка.

Познакомится с единомышленниками

Те, бегуны, что хотят попробовать себя в соревновании, а заодно посмотреть на других могут это сделать уже 6 ноября на Сичеславской набережной. Организаторы – беговой клуб Longrun Dnipro проводит забег на 18 км. Но бежать полную дистанцию новичкам мы не советуем, поскольку это может быть опасно для здоровья. Организаторы рассчитывают, что участники будут преодолевать километр максимум за 5:30 минут.

Но если очень хочется бежать, а сил на большую дистанцию не хватит – можно принять участие в благотворительном «Забеге Николайчиков». Это уже традиционное для города мероприятие, проводится не первый год, в канун праздника Святого Николая. В этом году в Днепре забег пройдет 18 декабря. Минимальная дистанция, которую можно пробежать – километр. Максимальная – 10 км.

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