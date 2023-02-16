Набережная Новой Армии и Андрея Шептицкого: в Днепре переименуют еще 27 улиц

В Днепре переименуют еще 27 улиц.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Активная дерусификация топонимов в Днепре началась в прошлом году. В ближайшее время в нашем городе может появиться улица Набережная Новой Армии или улица Андрея Шептицкого. Сразу отметим, что это только проект, который еще должны рассмотреть депутаты и подписать мэр.

Так, улица Маршала Малиновского теперь будет называться Набережная Новой Армии, улица Василия Жуковского – Левка Лукьяненко, а Амурская – Красной руты. Полный список новых названий ниже.

Напомним, ранее две улицы Днепра: улицу Жуковского в Соборном районе и Бородинская в Шевченковском – планировали изъять из перечня топонимического наследия города. Это нужно было сделать, чтобы иметь возможность их законно переименовать.

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