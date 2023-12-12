Набережная Днепра и сквер «Прибрежный» погрузились в темноту (ФОТО)

Сразу вспоминаются времена блэкаутов...

Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» произошел частичный блэкаут. Свет в квартирах и домах горожан есть, а вот наружное освещение будет не везде.

Как сообщили в городском совете, 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи «Киевстар». В ручном режиме включат освещение на мостах, центральных улицах и магистралях. А вот другие улицы будут пока без освещения. Отметим, что в случае восстановления связи все заработает в полном объеме.

Журналисты dnepr.info прогулялись по городу и сделали несколько фотографий.

Так, набережная Днепра и сквер «Прибрежный» погрузились в темноту.

В то же время, следует отметить, что уличные туалеты работают – там есть свет!

Людей на набережной и в сквере почти нет.

Не работают и табло общественного транспорта – на них светится надпись «обновления данных».

Напомним, ранее мы писали, что из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали.

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