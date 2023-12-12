Набережная Днепра и сквер «Прибрежный» погрузились в темноту (ФОТО)

Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» произошел частичный блэкаут. Свет в квартирах и домах горожан есть, а вот наружное освещение будет не везде.
Как сообщили в городском совете, 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи «Киевстар». В ручном режиме включат освещение на мостах, центральных улицах и магистралях. А вот другие улицы будут пока без освещения. Отметим, что в случае восстановления связи все заработает в полном объеме.
Журналисты dnepr.info прогулялись по городу и сделали несколько фотографий.
Так, набережная Днепра и сквер «Прибрежный» погрузились в темноту.
В то же время, следует отметить, что уличные туалеты работают – там есть свет!
Людей на набережной и в сквере почти нет.
Не работают и табло общественного транспорта – на них светится надпись «обновления данных».
Напомним, ранее мы писали, что из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали.
Читайте также:
Автор:
В Днепре можно попытаться стать актером.
Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием…
Теперь Днепр будет сотрудничать с финской столицей Хельсинки.
Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на "Киевстар"…
В Днепре можно попытаться стать актером.
Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием новых абонентов.
Сельхозпроизводители завершили посевную кампанию. Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» рассмотрела тендеры, которые вызывают вопросы. В Днепропетровской области прошли Международный молодежный форум и стади-тур для предпринимателей. О главных новостях на прошлой неделе рассказал первый заместитель начальника ОВА Владимир Орлов.
Теперь Днепр будет сотрудничать с финской столицей Хельсинки.
Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на "Киевстар" произошел частичный блэкаут.
Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Они обратились с просьбой поддержать решение относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14-15 декабря 2023 года.
В этом году в Днепре отметить Новый год можно не только в ресторане, но и за городом, на турбазе. Большинство из них в новогодних программах обещают небольшую шоу-программу и новогодний стол. Цены на аренду номеров в загородных гостиницах ничем не…
Как в Днепре реализовывают госпрограмму по обеспечению средствами реабилитации лиц с инвалидностью.
В понедельник, 11 декабря, в Днепре произошло ужасное событие.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!