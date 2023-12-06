На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик

5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.

В этом году в Днепре откроют 117 точек продаж елок. Ранее первые рынки появились на проспекте Гагарина и улицы Титова. Сообщалось, что цена сосны стартует от 300 грн и до нескольких тысяч — в зависимости от высоты, а за сборку с веточек просят от 200 гривен.

Продают сосны и декоративные елки также на Победе-5 возле АТБ, сообщает dnepr.info.

Это одна из 13 точек продаж в Соборном районе Днепра.

Покупателей немного, но люди начинают подходить к продавцам, чтобы спросить о ценах. Сегодня будний день, так что вероятно поэтому желающих приобрести елку не много.

В Соборном районе елки можно приобрести по адресам:

Бульв. Славы, 5-К;

Бульв. Славы, 40;

Ул. Набережная Победы, 82;

Ул. Набережная Победы, 44;

Просп. Гагарина, 8-А;

Просп. Гагарина, 167;

Просп. Гагарина, 175;

Просп. Героев, 3;

Просп. Героев, 2;

Просп. Героев, 11-Б;

Просп. Героев, 12;

Просп. Героев, 23-Д;

Просп. Героев, 30-Д.

Полный список адресов точек в других районах Днепра можно увидеть ТУТ.

Заметим, елки можно приобрести в лесхозах, но в этом году в области установили лимит на количество вырубленных деревьев.

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