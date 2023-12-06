Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик

Сегодня 16:18
просмотров

5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.

Новости Днепра про На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик

В этом году в Днепре откроют 117 точек продаж елок. Ранее первые рынки появились на проспекте Гагарина и улицы Титова. Сообщалось, что цена сосны стартует от 300 грн и до нескольких тысяч — в зависимости от высоты, а за сборку с веточек просят от 200 гривен.

Продают сосны и декоративные елки также на Победе-5 возле АТБ, сообщает dnepr.info.

Это одна из 13 точек продаж в Соборном районе Днепра.

Покупателей немного, но люди начинают подходить к продавцам, чтобы спросить о ценах. Сегодня будний день, так что вероятно поэтому желающих приобрести елку не много.

В Соборном районе елки можно приобрести по адресам:

Бульв. Славы, 5-К;
Бульв. Славы, 40;
Ул. Набережная Победы, 82;
Ул. Набережная Победы, 44;
Просп. Гагарина, 8-А;
Просп. Гагарина, 167;
Просп. Гагарина, 175;
Просп. Героев, 3;
Просп. Героев, 2;
Просп. Героев, 11-Б;
Просп. Героев, 12;
Просп. Героев, 23-Д;
Просп. Героев, 30-Д.

Полный список адресов точек в других районах Днепра можно увидеть ТУТ.

Заметим, елки можно приобрести в лесхозах, но в этом году в области установили лимит на количество вырубленных деревьев.

Читайте также:

Новости Днепра про На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчикУкраїнська Новости Днепра про На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчикРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х
Новости Днепра
Сегодня 17:12
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи».…

В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом
Новости Днепра
Сегодня 15:36
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на…

Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»
Новости Днепра
Сегодня 15:00
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс
Новости Днепра
Сегодня 14:59
Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".

Последние новости

В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…

Сегодня 17:12
6
просмотров
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на чужое имя.

Сегодня 15:36
2
просмотров
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

Сегодня 15:00
8
просмотров
Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс
Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".

Сегодня 14:59
5
просмотров
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

Сегодня 14:54
4
просмотров
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото

У нашего города богатая и интересная история. Мало кто знает, что было раньше на месте тех или иных построек.

Сегодня 14:18
5
просмотров
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

Сегодня 13:47
5
просмотров
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:18
4
просмотров
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину

В Днепре больше недели ищут 47-летнюю женщину.

Сегодня 12:42
5
просмотров
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.

Сегодня 12:33
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх