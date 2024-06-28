На Землю надвигается магнитная буря: будет ли ощущаться в Днепре

На Землю надвигается магнитная буря.

Об этом сообщают астросиноптики на портале SpaceWeather.

Согласно данным, указанным на сайте, причина — вспышка нити магнетизма и выброс корональной массы на Землю. В результате и образуется такое явление, которое называют магнитной бурей.

По информации, указанной на платформе Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA ожидается небольшое повышение отметок геомагнитной активности. Нормальный планетарный индекс (К-индекс) не превышает отметки 4.

В частности, на Земле сегодня, 28 июня, К-индекс держится на уровне 6, что свидетельствует о небольших магнитных бурях. Завтра, 29 июня, К-индекс – 5. После 30 июня показатели нормализуются.

Будет ли ощущаться в Днепре?

В Днепре и области, согласно данным, указанным на сайте MeteoAgent, сегодня индекс геомагнитной активности составляет 6.2. По состоянию на 11.30 метеоактивность низкая. Если вы ощущали головную боль около 8 утра, скорее всего, на вас повлияла магнитная буря, к тому времени К-индекс составлял 5.5.

Завтра, 29 июня, с 03:00 до 14:00 К-индекс будет колебаться с 4 до 5 и наоборот. Вечером ситуация нормальная. 30 июня в Днепре ожидается низкая метеоактивность.

Такие колебания могут оказать влияние на общее состояние местных жителей: могут наблюдаться перепады настроения, головные боли, общая слабость.

Наиболее подвержены магнитным бурям люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, беременные и пожилые люди.

Что делать метеозависимым?

В дни, когда к-индекс выше нормы, метеозависимым следует придерживаться следующих рекомендаций:

уменьшить физическую нагрузку;

обеспечить себе доступ к свежему воздуху;

пить достаточное количество воды;

не употреблять алкогольные напитки;

избегать любых стрессовых ситуаций;

следить за АД.

Если вы вдруг ощутили боль в сердце или затылке, тошноту или головокружение во время магнитных бурь, следует обратиться к специалисту, который окажет необходимую помощь.

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