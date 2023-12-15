На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших

Сегодня, 15 декабря, на Закарпатье произошло ужасное событие: в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты (сначала сообщалось, что он погиб).
На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Позже в полиции опубликовали сам момент инцидента: ВНИМАНИЕ!!!18+!!!
Обновлено: следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ.
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