На вокзале Днепра появились поилки для животных

Как сообщили в «Укрзализныце», на 11 украинских вокзалах появятся поилки для животных. Будут они и в Днепре.
По подсчетам компании, за прошлый год они перевезли 112 тысяч животных. Среди них привычные для нас котики и собаки, а также самые разные представители экзотических животных — домашние лисы, еноты, игуаны, удавы и даже крокодилы.
Масштабная эвакуация пассажиров вместе со своими животными с самого начала полномасштабного вторжения показала, насколько важны для украинцев их домашние любимцы, — рассказали в компании.
Поилка имеет вид большого резервуара с клапаном-краником, с помощью которого любой посетитель вокзала может долить воду в мисочки в случае необходимости.
Установят поилки на вокзалах таких городов: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве (Полтава-Киевская) и Ужгороде.
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