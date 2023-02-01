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На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности

Сегодня 18:33
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Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже ноутбук.

Новости Днепра про На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности

Об этом сообщается на ФБ-странице «Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця”.

Отмечается, что недавно железнодорожный вокзал получил от казахстанских предпринимателей-благотворителей Kusto Group 6 мощных многосекционных зарядных станций. Их установили в залах ожидания, в частности, в «Фортеці незламності».

Каждая станция способна одновременно заряжать 8 смартфонов, а некоторые имеют еще и дополнительную ячейку для ноутбука.

Новости Днепра про На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности

Все станции подключены к резервному питанию (генераторам) на случай обесточивания вокзала при плановых отключениях электроэнергии или возможных блэкаутов.

Воспользоваться такой услугой может каждый абсолютно бесплатно. Отмечается, что секции для зарядки гаджетов похожи на ячейки камер хранения, внутри которых розетки и зарядные шнуры, дверца закрывается-открывается подобно. Можно поставить свой гаджет заряжаться, закрыть дверцу секции на код и присесть в зале ожидания или отойти по делам.

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