На вокзале Днепра банда грабила людей: им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы

Полицейские задержали троих мужчин и 45-летнюю женщину. Своих «жертв» нападавшие подыскали на одном из вокзалов города. Преступники отбирали у потерпевших все ценные вещи – денежные средства, часы, золотые украшения, мобильные телефоны.
По местам проживания фигурантов в Днепре и в Каменске провели обыски и изъяли денежные средства, банковские карты, сим-карты, кошельки, мобильные телефоны, ювелирные изделия, часы и другие вещественные доказательства.
Задержанным участникам банды сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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