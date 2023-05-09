На войне с рф погиб стрелок-санитар Владимир Калина из Новомосковска

Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир Калина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Железнодорожного Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

До войны Владимир работал ветеринаром. С начала полномасштабного вторжения решил стать на защиту Родины. Служил стрелком-санитаром в одной из бригад ВСУ.

«Он не мог стоять в стороне, когда враги полезли на земли Украины, а потому взял в руки оружие и защищал государство от агрессора. Владимир погиб с оружием в руках как настоящий Герой. Мы будем вовек помнить его славное имя, и его подвиг», – написал Резник.

Прощание с военнослужащим состоится 10 мая в 14:00 по адресу: переулок Барачный, №28.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: