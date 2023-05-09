На войне с рф погиб стрелок-санитар Владимир Калина из Новомосковска

«Он не мог стоять в стороне, когда враги полезли на земли Украины, а потому взял в руки оружие и защищал государство от агрессора. Владимир погиб с оружием в руках как настоящий Герой. Мы будем вовек помнить его славное имя, и его подвиг», – написал Резник.
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