Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович

Сегодня 10:00
просмотров

Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.

Новости Днепра про На войне с РФ погиб наш земляк - солдат Сергей Ляхович

9 марта 2023 года, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от российских оккупантов, героически погиб наш земляк, солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ — Ляхович Сергей Николаевич.
 
Герою было 46 лет.
 
 
Прощание с погибшим состоится сегодня, 24 марта.
 
Вечная слава Герою!

Читайте также:

Новости Днепра про На войне с РФ погиб наш земляк - солдат Сергей ЛяховичУкраїнська Новости Днепра про На войне с РФ погиб наш земляк - солдат Сергей ЛяховичРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

    По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали…

    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

    В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших…

    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

    Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского…

    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

    Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

    Последние новости

    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

    По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5…

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

    В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

    Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

    Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)

    У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету
    2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету

    В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта
    Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы
    Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

    Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек
    Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

    В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Ситуация со светом и водой в Днепре на вечер 23 марта
    Ситуация со светом и водой в Днепре на вечер 23 марта

    В Днепре сегодня, 23 марта, обесточиваний не было. Коммунальные службы работали над восстановлением водоснабжения в дома горожан.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх