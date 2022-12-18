На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

Прощание с Евгением Кашинским состоится 20 декабря на 44 квартале в 10:00.

У него осталась четырехлетняя дочь.

15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

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