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На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

Сегодня 11:00
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15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

Новости Днепра про На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

У него осталась четырехлетняя дочь.

Прощание с Евгением Кашинским состоится 20 декабря на 44 квартале в 10:00.

Источник: Свої

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