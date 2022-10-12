На войне с оккупантами погиб 31-летний лейтенант из Днепропетровской области

Светлая память!

5 октября во время выполнения боевого задания возле Бахмута Донецкой области погиб 31-летний лейтенант с Днепропетровщины Виктор Проценко. Ему был 31 год.

Об этом сообщает Жовтоводский городской совет.

Виктор пошел на войну 1 марта по мобилизации. Служил командиром мотопехотного взвода. У него остались родители и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная слава!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: