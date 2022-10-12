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  • На войне с оккупантами погиб 31-летний лейтенант из Днепропетровской области

На войне с оккупантами погиб 31-летний лейтенант из Днепропетровской области

Сегодня 17:56
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Светлая память!

Новости Днепра про На войне с оккупантами погиб 31-летний лейтенант из Днепропетровской области

5 октября во время выполнения боевого задания возле Бахмута Донецкой области погиб 31-летний лейтенант с Днепропетровщины Виктор Проценко. Ему был 31 год.

Об этом сообщает Жовтоводский городской совет.

Виктор пошел на войну 1 марта по мобилизации. Служил командиром мотопехотного взвода. У него остались родители и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная слава!

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