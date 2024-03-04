Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из Днепра

Сегодня 17:14
просмотров

Погибла общественная активистка и парамедикиня Ольга Гриценко.

Новости Днепра про На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из Днепра

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Ольга Гриценко — волонтер и парамедикиня, которая добровольцем ушла на фронт. Активистка погибла 3 марта в Харьковской области, исполняя свои обязанности, об этом сообщают друзья и знакомые.

Ольга училась на факультете медицинских технологий диагностики и реабилитации ДНУ. В вузе говорят, что она была одной из лучших студенток специальности «Социальная работа».

Как куратор я могу сказать, что Ольга избрала специальность по призванию. Ее выступления на семинарах всегда были связаны с ее практической деятельностью. Ольга помогала внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от боевых действий. Ко Дню студента в 2023 году Ольга Гриценко получила ректорскую награду за волонтерскую деятельность. Я всегда думала: «Когда она все успевает? Помогать людям, участвовать в общественной жизни своего района. А во время враждебного нашествия Ольга записалась в ряды Вооруженных Сил Украины, — рассказала кураторка Алина Солнышкина.

Новости Днепра про На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из Днепра

В свободное от учебы и работы время Ольга также волонтерила в родной Игрене, а в соцсетях была администратором местного сообщества. Знакомые говорят, что она помогала словом и делом.

Наверное, нет никого, кто не знал нашу Олю, кому она помогла – словом или делом. Человек с большим сердцем, морем энергии и идей, движущей силой и двигателем общественной жизни. Сильная, смелая, принципиальная, отзывчивая, мудрая, энергичная, просто самая лучшая. Прекрасная женщина, друг, волонтер, Патриот, общественный деятель, основатель и администратор сообщества «События игры», — говорится в сообщении.

О времени и месте похорон пообещали сообщить позже.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из ДнепраРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок
Новости Днепра
Сегодня 17:54
На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные…

Как военному пройти после ранения МСЭК и для чего это нужно: инструкция 2024
Новости Днепра
Сегодня 17:26
Как военному пройти после ранения МСЭК и для чего это нужно: инструкция 2024

Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) дает право получившему ранение военному…

Днепр и область в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства
Новости Днепра
Сегодня 16:18
Днепр и область в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Днепропетровщина в ТОП-3 регионов, где больше всего жалуются на нарушение…

Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали
Новости Днепра
Сегодня 15:55
Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали

После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

Последние новости

На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок
На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные руки.

Сегодня 17:54
1
просмотров
Как военному пройти после ранения МСЭК и для чего это нужно: инструкция 2024
Как военному пройти после ранения МСЭК и для чего это нужно: инструкция 2024

Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) дает право получившему ранение военному на льготы и денежную помощь. Документ подтверждает установление инвалидности или потерю трудоспособности.

Сегодня 17:26
2
просмотров
Днепр и область в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства
Днепр и область в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Днепропетровщина в ТОП-3 регионов, где больше всего жалуются на нарушение языкового законодательства.

Сегодня 16:18
2
просмотров
Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали
Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали

После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

Сегодня 15:55
3
просмотров
В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу
В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу

На месте ДТП работают патрульные полицейские.

Сегодня 15:37
10
просмотров
В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду
В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.

Сегодня 15:07
3
просмотров
Памятник паровозу из Берлина, древнее поселение и детсад голливудской звезды: интересные факты о ж/м Северный в Днепре
Памятник паровозу из Берлина, древнее поселение и детсад голливудской звезды: интересные факты о ж/м Северный в Днепре

Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.

Сегодня 14:52
4
просмотров
Через Днепр будет курсировать поезд на Ужгород: график и цены
Через Днепр будет курсировать поезд на Ужгород: график и цены

Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.

Сегодня 14:13
1
просмотров
Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС
Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня 14:11
7
просмотров
В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции
В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции

Правоохранители устанавливают причастных лиц.

Сегодня 13:33
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх