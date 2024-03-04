На войне погибла известная волонтер и парамедикиня из Днепра

Погибла общественная активистка и парамедикиня Ольга Гриценко.

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Ольга Гриценко — волонтер и парамедикиня, которая добровольцем ушла на фронт. Активистка погибла 3 марта в Харьковской области, исполняя свои обязанности, об этом сообщают друзья и знакомые.

Ольга училась на факультете медицинских технологий диагностики и реабилитации ДНУ. В вузе говорят, что она была одной из лучших студенток специальности «Социальная работа».

Как куратор я могу сказать, что Ольга избрала специальность по призванию. Ее выступления на семинарах всегда были связаны с ее практической деятельностью. Ольга помогала внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от боевых действий. Ко Дню студента в 2023 году Ольга Гриценко получила ректорскую награду за волонтерскую деятельность. Я всегда думала: «Когда она все успевает? Помогать людям, участвовать в общественной жизни своего района. А во время враждебного нашествия Ольга записалась в ряды Вооруженных Сил Украины, — рассказала кураторка Алина Солнышкина.

В свободное от учебы и работы время Ольга также волонтерила в родной Игрене, а в соцсетях была администратором местного сообщества. Знакомые говорят, что она помогала словом и делом.

Наверное, нет никого, кто не знал нашу Олю, кому она помогла – словом или делом. Человек с большим сердцем, морем энергии и идей, движущей силой и двигателем общественной жизни. Сильная, смелая, принципиальная, отзывчивая, мудрая, энергичная, просто самая лучшая. Прекрасная женщина, друг, волонтер, Патриот, общественный деятель, основатель и администратор сообщества «События игры», — говорится в сообщении.

О времени и месте похорон пообещали сообщить позже.

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