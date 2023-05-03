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На войне погиб защитник из Днепропетровской области Александр Гридчин

Сегодня 19:45
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9 мая оборвалась жизнь 41-летнего защитника из Днепропетровской области Александра Гридчина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. У воина остались родители.

Новости Днепра про На войне погиб защитник из Днепропетровской области Александр Гридчин

С 2003 по 2004 годы воин Александр проходил срочную военную службу. Об этом пишут в Каменской районной государственной администрации.

В 2014 году участвовал в АТО. С первого дня полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ по мобилизации.

«Он навеки останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины”, — говорится в сообщении.

Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за Украину!

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