На войне погиб защитник из Днепропетровской области Александр Гридчин

С 2003 по 2004 годы воин Александр проходил срочную военную службу. Об этом пишут в Каменской районной государственной администрации.
В 2014 году участвовал в АТО. С первого дня полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ по мобилизации.
«Он навеки останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины”, — говорится в сообщении.
Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за Украину!
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