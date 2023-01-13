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На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим

Сегодня 22:00
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Із самого початку повномасштабного вторгнення він боронив Батьківщину. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Новости Днепра про На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим

Максим проходил службу в должности стрелка. У него осталась жена.

Панихида по погибшему воину состоится 14 января в 11:00 в центре города Верхнеднепровска Каменского района на проспекте Поля (возле Дома Культуры).

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