На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим

Максим проходил службу в должности стрелка. У него осталась жена.
Панихида по погибшему воину состоится 14 января в 11:00 в центре города Верхнеднепровска Каменского района на проспекте Поля (возле Дома Культуры).
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