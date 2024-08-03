На войне погиб Герой из Днепропетровской области Николай Приставка

На войне с рф погиб Защитник Николай Приставка.

Об этом сообщает пресс-служба «АрселорМиттал Кривой Рог».

Мужчина погиб в бою с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Кутузовка Харьковской области.

В мирной жизни воин работал ковшевым конвертерным цехом.

Николай Приставка был одним из лучших в подготовке ковшей к разливке стали. Опыт и упорство помогали ему выполнять работу быстро и качественно. Он был прирожденным лидером. Какой бы сложной ни была производственная задача, Николай никогда не опускал рук, он настраивал коллег. У него был веселый нрав, мгновенно поднимал настроение. Никогда никого не обсуждал за спиной, а сразу говорил правду в глаза, какой бы неприятной она ни была. За все это его очень любили и уважали в бригаде, — говорит Андрей Бондаренко, сменный мастер основного производственного участка разливки стали.