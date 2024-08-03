На войне погиб Герой из Днепропетровской области Николай Приставка

Об этом сообщает пресс-служба «АрселорМиттал Кривой Рог».
Мужчина погиб в бою с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Кутузовка Харьковской области.
В мирной жизни воин работал ковшевым конвертерным цехом.
Николай Приставка был одним из лучших в подготовке ковшей к разливке стали. Опыт и упорство помогали ему выполнять работу быстро и качественно. Он был прирожденным лидером. Какой бы сложной ни была производственная задача, Николай никогда не опускал рук, он настраивал коллег. У него был веселый нрав, мгновенно поднимал настроение. Никогда никого не обсуждал за спиной, а сразу говорил правду в глаза, какой бы неприятной она ни была. За все это его очень любили и уважали в бригаде, — говорит Андрей Бондаренко, сменный мастер основного производственного участка разливки стали.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Героя.
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