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На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Госало

Сегодня 20:07
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На войне погиб Защитник с Днепропетровщины Александр Госало.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Госало

Об этом сообщает Солонянская территориальная община в соцсетях.

Муж был родом из села Сурско-Михайловка. Его жизнь оборвалась 6 июня 2024 года.

Солонянский поселковый совет, все земляки выражают искренние соболезнования родным и близким. Вместе с Вами низко склоняем головы. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери по самому дорогому для Вас человеку. Молимся о покое его души, — говорится в сообщении территориальной громады.

Прощание с Александром Васильевичем Госало состоялось сегодня, 8 июня, в 14:00 по адресу: с. Сурско-Михайловка, ул. Осенняя, 12.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам павшего Героя.

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