На войне погиб герой из Днепропетровщины

5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб солдат Бондаренко Павел Викторович. Об этом сообщил городской голова г. Каменское.

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника».

Павел Бондаренко родился 12 января 1984 г. в Днепродзержинске. В 2002 году окончил ПТУ №22. Долгое время работал на Приднепровской железной дороге.

22 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

У него остались отец и два брата.

Прощание состоится 11 февраля в 12:15 по адресу: переулок Саксаганский, 13.

Панахида пройдет в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергея Слисаренко, 34).

Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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