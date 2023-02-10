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На войне погиб герой из Днепропетровщины

Сегодня 22:00
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5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб солдат Бондаренко Павел Викторович. Об этом сообщил городской голова г. Каменское.

Новости Днепра про На войне погиб герой из Днепропетровщины

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника».

Павел Бондаренко родился 12 января 1984 г. в Днепродзержинске. В 2002 году окончил ПТУ №22. Долгое время работал на Приднепровской железной дороге.

22 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

У него остались отец и два брата.

Прощание состоится 11 февраля в 12:15 по адресу: переулок Саксаганский, 13.

Панахида пройдет в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергея Слисаренко, 34).

Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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