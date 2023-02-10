На войне погиб герой из Днепропетровщины

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника».
Павел Бондаренко родился 12 января 1984 г. в Днепродзержинске. В 2002 году окончил ПТУ №22. Долгое время работал на Приднепровской железной дороге.
22 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
У него остались отец и два брата.
Прощание состоится 11 февраля в 12:15 по адресу: переулок Саксаганский, 13.
Панахида пройдет в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергея Слисаренко, 34).
Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.
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