На войне погиб Герой из Днепропетровщины Юрий Пудла

«Он был отважным защитником, отличным сыном, любящим мужчиной, заботливым отцом для своих дочерей и сыновей», — говорится в сообщении.

Мужчине было всего 39 лет. Защитник Украины присоединился к рядам ВСУ в мае 2023 года.

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