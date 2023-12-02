На войне погиб Герой из Днепропетровщины Юрий Пудла

О гибели Юрия сообщает Синельниковский городской совет.
Мужчине было всего 39 лет. Защитник Украины присоединился к рядам ВСУ в мае 2023 года.
«Он был отважным защитником, отличным сыном, любящим мужчиной, заботливым отцом для своих дочерей и сыновей», — говорится в сообщении.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам Героя.
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