На войне погиб Герой из Днепропетровщины Николай Копайгородский

Об этом сообщает Великомихайловская объединенная территориальная община в соцсетях.
Павшему Защитнику было 30 лет.
Имел много друзей, веселый, дружелюбный, безотказный, всегда был готов прийти на помощь всем. Хороший отец, сын, муж, брат. Николай вместе с женой и дочерью проживал в пгт Межево. Призванный 11 апреля 2024 года Межевским РТЦК и СП, — говорится в сообщении.
Дома у мужчины остались родители, жена, дочь Ульянка и сестра.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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