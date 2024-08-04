На войне погиб Герой из Днепропетровщины Николай Копайгородский

На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.

Об этом сообщает Великомихайловская объединенная территориальная община в соцсетях.

Павшему Защитнику было 30 лет.

Имел много друзей, веселый, дружелюбный, безотказный, всегда был готов прийти на помощь всем. Хороший отец, сын, муж, брат. Николай вместе с женой и дочерью проживал в пгт Межево. Призванный 11 апреля 2024 года Межевским РТЦК и СП, — говорится в сообщении.

Дома у мужчины остались родители, жена, дочь Ульянка и сестра.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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