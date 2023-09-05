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На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Сегодня 21:25
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Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.

Новости Днепра про На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Об этом сообщили на странице Инспекции по благоустройству ГТР.

На фронте погиб Роман Олейник. В мирное время он работал в КП «Благоустройство» города.

Коллеги отмечают, что это известие всколыхнуло работников инспекции.

Все мы всегда будем помнить его как веселого, искреннего, честного и очень порядочного человека. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Романа. Низкий поклон и вечное спокойствие тебе, Герой, — говорится в сообщении.

Роману было 37 лет.

Известно, что он был похоронен сегодня, 5 сентября, в Подгородном. Светлая память!

Новости Днепра про На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

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