На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.

Об этом сообщили на странице Инспекции по благоустройству ГТР.

На фронте погиб Роман Олейник. В мирное время он работал в КП «Благоустройство» города.

Коллеги отмечают, что это известие всколыхнуло работников инспекции.

Все мы всегда будем помнить его как веселого, искреннего, честного и очень порядочного человека. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Романа. Низкий поклон и вечное спокойствие тебе, Герой, — говорится в сообщении.

Роману было 37 лет.

Известно, что он был похоронен сегодня, 5 сентября, в Подгородном. Светлая память!

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