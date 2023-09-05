На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Об этом сообщили на странице Инспекции по благоустройству ГТР.
На фронте погиб Роман Олейник. В мирное время он работал в КП «Благоустройство» города.
Коллеги отмечают, что это известие всколыхнуло работников инспекции.
Все мы всегда будем помнить его как веселого, искреннего, честного и очень порядочного человека. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Романа. Низкий поклон и вечное спокойствие тебе, Герой, — говорится в сообщении.
Роману было 37 лет.
Известно, что он был похоронен сегодня, 5 сентября, в Подгородном. Светлая память!
Читайте также:
Автор:
Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно…
Неподалеку Днепра находится один из самых старых вулканов в мире.…
В Днепре есть целые улицы, застроенные большими дорогими домами. Часть…
Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую…
До 30 сентября днепряне могут обменять старые монеты и купюры, ведь с 1 октября их окончательно изъят из обращения и банки уже не будут их менять.
Обратите внимание!
Поздравляем земляка!
В Днепропетровской области женщина едва не убила своего сожителя.
Кабмин предложил увеличить минимальные цены на алкогольные напитки.
Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.
На Криворожье появятся ландшафтные заказники.
Сегодня, 5 сентября, около 11:00 на спецлинию "102" позвонила обеспокоенная женщина.
Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно и коснется только некоторых категорий граждан.
В Слобожанском в Днепропетровской области командир открыл огонь по товарищам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!